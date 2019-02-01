تفاهم بين وزارة التربية و«موهبة» السعودية لدعم الطلبة الموهوبين

أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في مقر انعقاد المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في دبي فيستيفال آرينا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى فتح آفاق للتعاون بين الطرفين لرعاية الطلبة الموهوبين، وإيجاد صيغ مشتركة لدعم الطلبة، والاستثمار في الأدوات التي يمتلكها الطرفان للارتقاء بمستويات الطلبة وقدراتهم الأكاديمية والإبداعية.

وقّع المذكرة معالي المهندس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، والدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين، وممثلين عن وسائل الإعلام العربية والمحلية.

تقارب

وقال الدكتور سعود بن سعيد المتحمي: «إن التقارب الكبير في رؤى البلدين لمستقبل التعليم وما يجب أن تمتلكه الأجيال المقبلة من مهارات وقدرات معرفية، يحتم علينا تبادل الخبرات، والمضي قدماً في صياغة أطر فعالة لتحقيق تواصل دائم، لمناقشة التحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة في مجالات التقنية وانعكاساتها على ملف التعليم في الدولتين»، مبيناً أن مذكرة التفاهم جاءت لتؤطر الجهود المشتركة بين البلدين، لما فيه مصلحة المسيرة التربوية والأكاديمية والمعرفية.

وبموجب المذكرة، يبحث الطرفان إمكانية الاستفادة من الإمكانات والقدرات المشتركة، بما يعود نفعه على الطلبة الموهوبين، والتعاون في مجال اكتشافهم، من خلال الأدوات المتوافرة لدى الطرفين، والعمل على تطوير وتطبيق برامج إثراء الموهوبين في المدارس، إلى جانب التعاون في مجال تدريب الطلبة وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.

والاستفادة من الأبحاث والتجارب الميدانية التي ينجزها الطرفان في مجال الموهبة والإبداع، وتنسيق الجهود لتأهيل الطلبة للقبول في الجامعات العالمية المرموقة، من خلال برنامج التميز، وبحث التعاون في مجالات الإنتاج العلمي والترجمة.