«مهرجان العلوم» يحفّز الطلبة على التكنولوجيا والإبداع

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت، أمس، فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته التاسعة الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة، بالإضافة إلى مسابقة مبتكر.

وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، التي تنظمها الدائرة ويشارك بها 22 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، بهدف تحفز شغف الطلبة على التكنولوجيا والابتكار، وزرع روح الإبداع داخل عقولهم.

دعم

وقالت سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، خلال كلمتها الافتتاحية في المؤتمر الذي عقد بموقع الفعاليات على كورنيش أبوظبي: «يحظى شهر الإمارات للابتكار بدعم كامل من قيادتنا الرشيدة»، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، فجزيل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم اللا محدود والحرص الشديد على الارتقاء بالمبادرات الوطنية المبتكرة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة واستشراف مستقبل مشرق للإنسان والإنسانية.

وتوجهت سارة مسلم، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته لمهرجان أبوظبي للعلوم، وعلى دعمه وحرص سموه على تنمية المواهب والقدرات الإبداعية للجيل الناشئ.

مشيرة إلى أن المبادرات الاستراتيجية لدائرة التعليم والمعرفة تُساهم في تطوير رأس المال البشري في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وتُعزز مهارات الإبداع والابتكار لدى الجيل الناشئ.

وأضافت: «مهرجان أبوظبي للعلوم الذي يتماشى مع تطلعات أبوظبي في نشر ثقافة الابتكار، والاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومئوية الإمارات 2071، حيث يوفر المهرجان تجربة تعليمية ثريّة بالمتعة والمعرفة، تستكمل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل متعلم واعد يتميز بمواهب في مجالات العلوم لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار».

مبادرات

من جهة أخرى، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، توليها التنسيق مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وتجمعها تحت مظلة واحدة في مهرجان أبوظبي للعلوم 2019، وذلك ضمن شهر الإمارات للابتكار، لتقديم مبادرات تعمل على تحفيز الابتكار في جميع المجالات والاحتفاء بالمبتكرين من أفراد ومؤسسات مع توفير منصة لعرض الابتكارات على مختلف أفراد المجتمع.

حيث ستسهم هذه المبادرات في صقل مهارات الطلبة وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار وتشجيع الطلبة الموهوبين للمشاركة في مشاريع وأفكار مبتكرة، تترجم توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة في تحويل أبوظبي إلى وجهة رئيسية للابتكار.

وأكدت مشاركة 22 جهة حكومية في إمارة أبوظبي في فعاليات شهر الابتكار، حيث تستعرض 160 مبادرة ابتكارية، وسيتم عرض 9 مشاريع منها 4 من دائرة التعليم والمعرفة، ومشروع من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومشروع من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وآخر من موانئ أبوظبي، ومشروع من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع من جامعة خليفة.

وأشارت الدائرة، إلى أن شهر الإمارات للابتكار في أبوظبي يشمل تنظيم مبادرة مبتكر 2019 في دورتها الخامسة، وبرنامج لِمَ؟، للإسهام في تعزيز التوجه نحو الابتكار والمعرفة والتعلم بمجالات متنوعة في أبوظبي سواء للجهات الحكومية أو أفراد المجتمع أو المبتكرين، مما يوفر بيئة مُحفزة على الإبداع والابتكار.

حيث تُعد مبادرة مبتكر منصة رئيسية تحتفي بالأفكار والمشاريع الإبداعية، وتمنح مبدعي مجتمع الإمارات الفرصة لإبراز أفكارهم الفريدة والمساهمة في نشر ثقافة الابتكار في الدولة، وتشجيع الطلبة وأفراد المجتمع على التفكير الإبداعي المتطور لرفع مستواهم العلمي.

200 مبتكر

ولفتت إلى أن فعالية مبتكر يشارك بها أكثر من 200 مبتكر، وتستعرض 20 ابتكاراً متنوعاً.

حيث سيتنافس المشاركون على إبراز مواهبهم وعرض مشاريعهم التي سيتم تقييمها حسب معايير تشمل الجودة والأصالة، والإبداع، ومدى التفاعل مع الفكرة المبتكرة وأثرها على المجتمع، وسيعرض المتسابقون المشاركون ابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم التي ستختار بدورها أفضل ستة مشاريع يتم تكريمها من قبل دائرة التعليم والمعرفة.

وأشارت إلى أن الفعاليات ستشهد تنظيم 70 ورشة عمل ونشاط علمي في أبوظبي، ومن المتوقع أن يتواجد فيها 19,200 طالب وطالبة، أما في حديقة الجاهلي بالعين فمن المتوقع تواجد 6,500 طالب وطالبة، وتنظيم 20 ورشة عمل تفاعلية.

وفي الظفرة من المتوقع تواجد 1,600 طالب وطالبة، وتنظيم 5 ورش عمل تفاعلية في سيتي مول الظفرة، ومن المتوقع زيارة ما يقارب من 120,000 زائر للفعاليات في أبوظبي والعين والظفرة.

رحلات مدرسية

أفادت دائرة التعليم والمعرفة، أن فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم ستستمر حتى 9 فبراير الجاري، وستكون متاحة لزيارات طلبة المدارس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، وللجمهور من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع،.

ومن الساعة 2 حتى 10 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة «عَ البحر» في كورنيش مدينة أبوظبي حتى 9 فبراير 2019، بالإضافة إلى حديقة الجاهلي في مدينة العين وسيتي مول بمنطقة الظفرة.