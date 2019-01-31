تبادل خبرات بين جامعة عجمان و«ألستوم»

المصدر: عجمان - البيان

وقعت جامعة عجمان وشركة ألستوم مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقاتهما المتبادلة من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى التعاون في الجوانب الأكاديمية والمهنية. وقد وقّع مذكرة التفاهم الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، وتي ماي تران، مديرة شركة ألستوم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتم ذلك في جامعة عجمان. وتهدف شركة ألستوم من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم الوعي بأنظمة السكك الحديدية، التقنية منها والتشغيلية، للطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة على شكل مؤتمرات وورش عمل أو ندوات.

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وقال الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان: «تحرص جامعة عجمان على تقديم المزيد من الفرص التعليمية والوظيفية للطلاب في دولة الإمارات عبر مذكرة التفاهم مع شركة ألستوم»، وأضاف: «ونحن وبكل فخر، نمنح الدعم الكامل لبرامج تمكين الشباب على مستوى الدولة والشرق الأوسط ككل. حيث إن جزءاً كبيراً من رسالتنا ينصبّ على المساعدة في بناء المستقبل عبر الصناعات المستدامة، والتي يمكن الاعتماد عليها، مثل النقل بالسكك الحديدية».

نقل

من جانبها، قالت تي ماي تران، مديرة شركة ألستوم: «نتطلع إلى تزويد طلاب"عجمان" بإمكانية الوصول المباشر إلى خبرتنا في النقل بالسكك الحديدية». وأضافت أيضاً: «يسلط هذا التعاون الضوء على التزامنا بتمكين المواهب المحلية الشابة؛ ليصبحوا خبراء بارزين في هذا القطاع من خلال إتاحة المجال لهم بتطبيق النظريات والمهارات التي تعلّموها في الفصل الدراسي».

وسيوفر التعاون بين شركة ألستوم وجامعة عجمان إمكانية الوصول إلى الكفاءات المحلية، بالإضافة إلى توفير رؤية عالمية لقطاع السكك الحديدية. حيث تعتزم ألستوم تقديم دورات فنية تدريبية دورية للمساعدة في إعداد الطلاب للعمل .