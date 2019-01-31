تعاون بحثي بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجامعة أوتاوا الكندية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مع مركز الحوكمة ومعهد التطوير والتأهيل العلمي في جامعة أوتاوا الكندية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية والبحثية للحوكمة والسياسات العامة، وذلك بهدف توحيد الجهود نحو تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، ورفد منظومة الحوكمة التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التعليم والتطوير المهني للموظفين الحكوميين.، وتنفيذ البحوث المشتركة، بما في ذلك مشاريع البحوث التطبيقية؛ والتعاون في تطوير المواد التعليمية للتعليم التنفيذي، وتطوير المناهج وفق أفضل الممارسات العالمية، وبحث وتطوير ممارسات الحؤكمة على مختلف المستويات.

تطوير

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «ستشكل هذه الاتفاقية المهمة بداية تعاون استراتيجي بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز الحوكمة ومعهد التأهيل والتطوير العلمي التابع لجامعة أوتاوا الكندية.

وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجالات تطوير المناهج التعليمية لمسؤولي وقيادات الصف الحكومي، وستساهم هذه الاتفاقية في دعم جهودنا الهادفة إلى تهيئة قادة المستقبل وتعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين المحليين والاتحاديين من خلال برامج التعليم والتطوير التي توفرها الكلية».

مسؤوليات

من جانبه، قال إريك شامبين، مدير عام مركز الحوكمة التابع لجامعة أوتاوا: «تمثل الاتفاقية فرصة مثالية ستمكننا من الوصول لآفاق جديدة لبرامجنا التعليمية المقدمة لموظفي الحكومة في أي مكان في العالم ومهما كانت المسؤوليات التي يضطلعون بها.

ونتطلع باعتبارنا مركزاً شاملاً ورائداً في إعداد وتقديم الأبحاث الجامعية والابتكار والنشاطات متعددة التخصصات وتوفير أفضل الممارسات، خاصة على صعيد الحوكمة والإدارة العامة، إلى تبادل المعرفة والموارد والأفكار مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية».