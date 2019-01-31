مجلس «جامعة الإمارات» يقرّ برامج دكتوراه وماجستير

المصدر: العين - البيان

أقر مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة - خلال اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2018/‏‏2019 - أمس عدداً من برامج الدكتوراه في كليات الجامعة مثل كليات تقنية المعلومات، والعلوم، والهندسة، والتربية، إضافة إلى برنامج ماجستير العلوم في علوم الفضاء، وماجستير العلوم في علم وتنظيم التغذية وبرنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران وعلوم الفضاء.

وتأتي هذه البرامج ضمن خطة الجامعة لتطوير واستحداث برامج علمية متطورة تتواءم مع احتياجات سوق العمل.

حضر الاجتماع - الذي ترأسه سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة - الأعضاء كل من عيسى عبد الفتاح كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ويونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي، وحميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة في شركة مبادلة للاستثمار، والدكتور محمد علي الشرياني، والدكتور محمد عبدالله البيلي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة أسماء أبوبكر المنهالي من كلية العلوم، جامعة الإمارات، والدكتور محمد سليمان الحوقاني من كلية الطب والعلوم الصحية، جامعة الإمارات، والدكتورة شما جمعة الفلاسي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الإمارات، والدكتور محمد مقداد السويدي من كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الإمارات.