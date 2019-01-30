40 مؤسسة تشارك في معرض عجمان الدولي للتعليم 5 فبراير

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان النسخة السابعة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب خلال الفترة من 5-7 فبراير المقبل بقاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان، ويشارك في المعرض 40 مؤسسة تعليمية من داخل وخارج الدولة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق راديسون بلو ـ عجمان صباح أمس.

ويمثل المعرض منصة دولية للاطلاع على أحدث النظم التعليمية والتخصصات والبرامج المبتكرة والأدوات التعليمية الحديثة، ويتيح المعرض للجهات المشاركة من تعزيز تبادل الخبرات وبحث التعاون والشراكات.

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء أهمية المعرض ودوره في دعم الحركة التعليمية على مستوى الإمارة والدولة ككل.

منصة تعليمية

وقالت إيمان الشامسي ـ رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: النسخة الجديدة من المعرض، تسطر فصلاً من مسيرة المعرض الممتدة للعام السابع على التوالي.

وأكدت الشامسي أن نسخة المعرض السابعة للعام 2019 تتميز بمشاركات ورعايات تؤكد على نمو المعرض وتطوره، حيث يشارك في المعرض أكثر من 40 جهة ومؤسسة، ليمثل المعرض منصة محلية ودولية تصب في تطور القطاع التعليمي على كافة المستويات من التعريف بأحدث الأدوات والوسائل والتخصصات المبتكرة.

كما يعد المعرض نقطة التقاء رئيسية بين ممثلي الجهات المشاركة وأولياء الأمور والطلبة والباحثين عن برامج وتخصصات لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ويستهدف المعرض هذا العام 7000 زائر على مدار 3 أيام.

15 ورشة

وسيضم المعرض عدداً من الفعاليات المصاحبة 15 ورشة عمل تستهدف زوار المعرض ومنها «وظائف المستقبل، كيف تحدد مستقبلك، التمريض فخر وإبداع، معلم المستقبل، أكاديمية أدنوك الفنية، ما هو الخيار الأفضل لمستقبل طفلك، والتعليم ودوره في ترسيخ قيم التسامح والإخاء».