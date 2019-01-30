100 مؤسسة تستعرض برامجها في معرض التعليم الدولي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق في مركز إكسبو الشارقة صباح اليوم فعاليات الدورة الـ15 من «معرض التعليم الدولي 2019»، الحدث الرائد والمتخصص في التعليم العالي والدراسات العليا والتدريب، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية محلية وإقليمية ودولية.

ودعا مركز إكسبو الشارقة الطلاب وأولياء الأمور إلى زيارة المعرض الذي يُقام على مدى 3 أيام، للاطلاع على أحدث البرامج ومجموعة كبيرة من خيارات التعلّم النموذجية التي تستعرضها الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري المشاركة في الحدث من مختلف دول العالم.

ويستقطب المعرض الذي يستمر لغاية 1 فبراير المقبل، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، عارضين من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وماليزيا والهند ومصر وهنغاريا ولبنان وباكستان، بالإضافة إلى دولة الإمارات التي تتمتع بقطاع تعليمي يُعد الأسرع نمواً على صعيد الشرق الأوسط.

5 ورش

ويشهد معرض التعليم الدولي، الذي يُعتبر أحد أهم الأحداث التي تخدم قطاع التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط، تنظيم 5 ورش عمل تقام بالتعاون مع كل من إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني وإدارة التدريب في وزارة التربية والتعليم، ومع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وأكاديمية أدنوك الفنية، وذلك بين الساعة 9 صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.

وخصّص مركز إكسبو الشارقة الفترة الأول من اليوم الأول للمعرض للذكور فقط، والفترة الأولى من اليوم الثاني للإناث حصراً، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواهب والطاقات البشرية الراغبة في متابعة الدراسات العليا الاطلاع على التخصصات المُتاحة في أهم المؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم.

ويوفّر الحدث الذي يجتذب عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم سنوياً، فرصاً مواتية لاختيار برامج التعليم العالي والحصول على المنح الدراسية والتعرف إلى متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية. كما يُتيح المعرض مجموعة من المُقررات الجامعية والدراسات العليا والمهنية في تخصصات مختلفة بدءاً من الطب والهندسة والإدارة، وصولاً إلى أحدث البرامج الدراسية التي تلائم العصر.

جامعة أبوظبي

بدورها، تستعرض جامعة أبوظبي مجموعة واسعة من برامجها الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه وذلك من خلال مشاركتها في فعاليات المعرض، الحدث الرائد في الإمارات والمتخصص في التعليم العالي والدراسات العليا.

والذي يستقبل الطلبة وأولياء الأمور والجمهور من مختلف أنحاء الدولة والمنطقة والعالم خلال الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير 2019 في مركز إكسبو الشارقة.

وستكشف جامعة أبوظبي خلال المعرض عن 11 برنامجاً أكاديمياً، سيتم طرحها في حرمها الجامعي في دبي اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل من العام الدراسي الجاري، حيث يأتي طرح هذه البرامج تماشياً مع احتياجات الطلبة ومتطلبات سوق العمل الحالية.

وتشمل هذه البرامج العمارة، والتصميم الداخلي والإعلام وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة، بالإضافة إلى برنامجين في الماجستير للسياحة والعمارة المستدامة.

وقال الدكتور إبراهيم صيداوي مدير حرم جامعة أبوظبي في دبي: «تأتي مشاركتنا في هذا الحدث التعليم المهم، انطلاقاً من مكانتنا كمؤسسة تعليمية رائدة في دولة الإمارات، وتأكيداً على حرص جامعة أبوظبي على تقديم فرصة فريدة للطلبة وأولياء الأمور للتواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية، للاطلاع على أبرز ما حققته جامعة أبوظبي من إنجازات».

استقبال

يستقبل المعرض زواره من الطلاب والأهل والمهتمين بقطاع التعليم والتدريب وعامة الجمهور، يومي الأربعاء والخميس 30 و31 يناير على فترتين، الأولى من 9 صباحاً ولغاية 2 بعد الظهر، والثانية من 5 مساء ولغاية 9 ليلاً، ويوم الجمعة 1 فبراير خلال الفترة 3-9 مساء.