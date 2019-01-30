مدارس المنهاج البريطاني تتصدّر إخطارات تعيين المعلمين في دبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تتصدّر المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني في دبي قائمة المدارس في إصدار إخطارات التعيين بواقع 7152 إخطاراً للمعلمين لكل التخصصات من خلال البرنامج الإلكتروني للهيئة.

وقال محمد السويدي مدير تجارب سعادة المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في تصريح خاص لـ «البيان»: «إنه يوجد في دبي اليوم 209 مدارس خاصة تطبق نحو 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، ومسجل فيها 20356 معلماً ومعلمة.

مؤكداً أن المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني تتصدر قائمة المدارس بواقع 7152 إخطار تعيين من خلال البرنامج الإلكتروني للهيئة، تليها المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي بواقع 4434 إخطاراً، ثم المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الأمريكي بواقع 3617 إخطاراً، ثم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بواقع 1471 إخطاراً».

80 مدرسة

وأشار إلى أن دبي شهدت خلال السنوات العشر الماضية افتتاح نحو 80 مدرسة خاصة جديدة، من بينها 16 مدرسة خاصة جديدة العام الدراسي الجاري، ونحو 125 جنسية معلم، ما يعكس مكانة متميزة لدبي بوصفها وجهة مفضلة للمعلمين من أجل العمل والحياة، مؤكداً أن عمليات إصدار واعتماد وتصديق إخطارات التعيين «الذكية» تتم مباشرة من جانب المدارس عبر البرنامج الإلكتروني للهيئة.

وتركز متطلبات هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تعيين معلمين مؤهلين من أصحاب الخبرات والكفاءات اللازمة في مختلف التخصصات، وتجري اختبارات تحريرية وشفوية للمتقدمين تركز على تقييم مدى جودة المعرفة العلمية للمعلم بمادته الاختصاصية، ومدى إتقانه وفهمه لأساليب التعليم والتعلم وأفضل الممارسات التربوية والتعليمية، ومدى جودة مهاراته في الإدارة الصفية الناجحة.

اختبارات

ويتعيّن على معلمي التربية الإسلامية واللغة العربية الذين ترشحهم المدارس الخاصة للعمل فيها اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية ليحصلوا من هيئة المعرفة على إخطارات تعيين تجيز لهم العمل في المدارس التي رشحتهم.

والتزاماً منا بتقديم أفضل دعم ممكن للمدارس الخاصة في سعيها لتوظيف كوادر مؤهلة، حرصت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على توفير جميع الإمكانات اللازمة لعقد هذه الاختبارات عدة مرات خلال العام الدراسي.