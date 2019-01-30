1665 طالباً يشاركون في المهرجان الوطني للعلوم والابتكار غداً

المصدر: دبي - البيان

ينطلق غداً المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2019 بنسخته الثالثة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دبي فستيفال آرينا.

وهو حدث سنوي مرتقب يشكل دعامة مهمة لترسيخ رؤية وزارة التربية والتعليم في تحقيق تعليم ريادي ابتكاري لأجيال مهارية، ويشارك في المهرجان نحو 1665 طالباً وطالبة، حيث سيتم خلال المهرجان طرح 200 مشروع ابتكاري من نتاج طلبة المدرسة الإماراتية.

وعمدت الوزارة إلى رفع سقف توجهاتها من خلال توسيع مستهدفاتها، حيث زادت أعداد المشاريع المرشحة للفوز بمسابقة المهرجان إلى 200 مشروع، بحيث يتم اختيار المتميز منها لعرضها في قصر البحر بأبوظبي ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للعلوم 2019، وذلك بهدف حفز الطلبة، وزيادة شغفهم المعرفي والارتقاء بأدائهم الأكاديمي، بجانب تمكينهم من المشاركة في المعارض والمنتديات الدولية المتخصصة.

مسابقتان

وستنظم وزارة التربية والتعليم مسابقتين رئيسيتين خلال المهرجان: الأولى مسابقة معرض العلوم لطلبة الصفوف 5 – 12 وهي منصة لعرض النتائج البحثية التي توصل إليها الطلبة من خلال العمل على مشروعاتهم العلمية مستخدمين في ذلك منهجيات البحث العلمي وسيتم تقييم المشاريع المشاركة من قبل لجنة مختصة لاختيار أفضل المشاريع المشاركة وفقاً لمعايير محددة .

وتحاكي المشاريع المشاركة في معرض العلوم 4 مجالات وهي التكنولوجيا وتشمل الاتصالات، الأنظمة الإلكترونية، الروبوتات، الحوسبة، تقنيات التحكم، التطبيقات التكنولوجية، التكنولوجيا الحيوية، التحول الإلكتروني والأتمتة ويشتمل المجال الثاني على العلوم البيولوجية وينقسم إلى الزراعة الزراعة.

وعلم التشريح والكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الحيوية وعلم البيئة والبستنة وزارعة الحدائق وعلم وظائف الأعضاء والعلوم الطبية وعلوم الطب البشري فيما يأتي المجال الثالث وهو العلوم الاجتماعية والسلوكية ليحاكي مجالات علم الاقتصاد والجغرافيا والدراسات النفسية والاجتماعية للسلوك البشري وعلم التغذية والتاريخ الطبيعي وعلم تطور الثقافات والمجتمعات البشرية والعلوم السياسية.

ويشتمل المجال الرابع لمسابقة معرض العلوم على علوم الكيمياء الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والهندسة وبرمجة الحاسوب وعلم الأرصاد الجوية وعلم الفلك.

أما المسابقة الثانية ضمن المهرجان فهي مسابقة «فكرتي» والتي توفر للطلبة في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع فرصة لعرض أفكارهم الابتكارية على مقيمين مختصين لتقييمها على أسس تنافسية وفق معايير محددة كأصالة الفكرة ومستوى الابتكار فيها وإمكانيةً وجدوى تطبيقها والقيمة المضافة المتوقعة وغيرها.

وسيتم تكريم الطلبة الذين قدموا أفضل الأفكار الابتكارية المتميزة القابلة للتطبيق وسيحصلون على شهادات مشاركة وجوائز عينية قيمة وتهدف المسابقة إلى تشجيع وتحفيز الطلبة على عرضوا مناقشة أفكارهم بثقة أمام الآخرين، الأمر الذي سيسهم في استقطاب أفضل الأفكار الابتكارية وصقل شخصية الطلبة المبتكرين وتشجيع الطلبة الآخرين على الاحتذاء بهم.

تمكين

يواكب المهرجان تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الأجيال في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوصفها محركاً أساسياً لنهضة المجتمعات، ومرتكزاً للولوج إلى عصر الاقتصاد القائم على المعرفة، إذ يشكل المهرجان فرصة سانحة امام الطلبة لعرض أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية أمام الجهات المختصة بالدولة.

ويتيح لهم كذلك الفرصة لتطوير أفكارهم والارتقاء بطموحاتهم التي تعول عليها الدولة للمضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث في كافة المجالات والقطاعات إذ يستضيف المهرجان خلال أيام انعقاده وزراء ومسؤولين ليتشاركوا مع الطلبة خبراتهم وآرائهم.