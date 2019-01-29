1200 طالب يستفيدون من مبادرة الدوام المدرسي المرن

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

يستفيد أكثر من 1200 طالب وطالبة بالصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة الهندية العليا بدبي من مبادرة «الدوام المدرسي المرن» تحت مظلة مشروع «رحّال» ضمن مبادرة دبي 10X، والذي يعد منصة لتعزيز الإبداع في النظام المدرسي.

وقال الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن مبادرة الدوام الدراسي المرن تتمثل في انخراط الطلبة في الدراسة العادية داخل الحرم المدرسي لمدة 3 أيام ونصف اليوم أسبوعياً، في مقابل يوم واحد ونصف اليوم خارج المدرسة.

حيث يحدد كل طالب اهتماماته الشخصية في مختلف المجالات، فضلاً عن الجوانب التي يتطلع كل منهم إلى إثراء تجربته فيها على المستويين الأكاديمي والإبداعي، الأمر الذي يعادل يوماً مدرسياً جديداً ليكون حصيلة الأسبوع المدرسي للطلبة المنخرطين في المبادرة 6 أيام مع مشروع «رحّال».

رصد

وأكد أنه سيتم رصد أعمال الطلبة خارج المدرسة من خلال الآباء أو المؤسسات المجتمعية الحاضنة والذين سيرسلون التقارير الخاصة بإنجازات ومشاركات أبنائهم إلى المدرسة، ضمن خيارات متنوعة من التجارب المقترحة من جانب المدرسة، ليتم رصدها ومتابعتها من خلال التقدم الدراسي والتحصيل الأكاديمي الخاص بكل طالب.

وأوضح الكرم أن نتائج مشروع رحال تؤكد أن الطلبة قد فاقوا التوقعات عندما أتيحت لهم خيارات متنوعة بمرونة عالية من خلال مدرستهم، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية والتي تستهدف حوالي 1200 طالب وطالبة ستوفر خيارات أكثر للطلبة، لاسيما خلال مدة اليوم ونصف اليوم كل أسبوع، وستعزز شعور المسؤولية لدى الطلبة في اختيار ما يواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم الفعلية.

تدشين

وخلال فعالية التدشين والتي تشكل المرحلة الثانية من تطبيق مشروع «رحاّل» في المدرسة الهندية الثانوية بدبي، فرع عود ميثاء، أوضح الكرم أن نظام التعليم الهندي يتميز بالجمود .

ويحتاج الطلبة إلى 30 ساعة دراسة في الأسبوع الواحد، ما جعل إدارة المدرسة تفكر في إطالة اليوم الدراسي لاستيعاب عدد ساعات أكثر وتصبح أيام الدراسة 3 أيام ونصف بدلاً من 5 أيام أسبوعياً، بحيث يكون لدى الطالب فرصة لاستثمار الوقت المحدد خارج المدرسة في دورة تدريبية أو أنشطة أو فعالية أو برامج تعليمية مساندة.

وقال: «مبادرة دبي 10X تمثل حافزاً نحو القيام بتغييرات مبتكرة للارتقاء بجودة الحياة في مجتمعنا، وفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية استطعنا دمج متطلبات المبادرة مع جهودنا لتطوير سياساتنا، وإجراء تغييرات إيجابية بطرق تفيدنا كأفراد».

احتياجات

وأضاف: «رحّال» يندرج تحت مظلة دبي 10x ينتهج نهجاً بديلاً للتعليم من خلال تصميمه المبتكر وغير المسبوق في طرق وأساليب التعليم، حيث يعتمد أسلوب تلبية احتياجات كل طالب على حدة، ويوفر محتوى تعليمياً من المجتمع نفسه.

وكانت المدرسة الهندية الثانوية بدبي- فرع عود ميثاء، قد بادرت بالتسجيل في مشروع «رحّال» منذ إطلاقه في أبريل من العام الماضي، ليكون طلبتها بذلك هم أول الذين استفادوا من الخدمات التي يطرحها المشروع، حيث ركزت المدرسة في تلك الأثناء على تصميم برنامج يتيح لطلبتها الموهوبين رياضياً الانخراط في فعاليات وبطولات رياضية عالمية.

رؤية

من جانبه، قال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: رحال ضمن مبادرة دبي 10X يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دولة الإمارات ودبي مختبر العالم، مؤكداً بأن المشروع رحّال قد حقق نتائج متميزة.

ولفت بلهول إلى أن مؤسسة دبي للمستقبل تتطلع إلى اختبار الأفكار الإبداعية والمبتكرة، لتكون نموذجاً يحتذى به، معرباً عن سعادته بمتابعة إنجازات الطلبة، ومعتبراً بأن الطلبة يقودون مشروع «رحال» ويقفون وراء نجاحه.

منافسة

واستعرض الحضور نتائج المرحلة الأولى من مشروع «رحال»، والتي نفذتها المدرسة الهندية الثانوية بدبي، حيث استمعوا إلى قصص الطلبة الذين أكدوا بأن مشروع «رحال» قد ساعدهم في تحقيق حلمهم بالمشاركة والمنافسة في مسابقات رياضية متنوعة، فضلاً عن تحقيق الإنجاز الأكاديمي في دراستهم في آن واحد.

ويستهدف مشروع «رحال» تمكين الطلبة الدراسة في المدارس العادية، بالإضافة إلى المتابعة بشكل جزئي بمكان آخر في المجتمع، وذلك ضمن منظومة مبتكرة، وتتيح للطلبة والمتعلمين البحث عن فرص للتعلم والاستفادة منها، بالإضافة إلى الاعتراف بجميع المهارات والمعارف، بغض النظر عن طريقة اكتسابها، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات الحياتية.

أداء

قال الدكتور آشوك كومار مدير المدرسة الهندية الثانوية بدبي إن فتح المجال أمام طلبتنا للتعلم خارج الفصول الدراسية بأسلوب غير تقليدي يعزز من أدائهم وإنجازاتهم الشخصية، كما يعكس في الوقت ذاته مستقبل التعليم في دبي.