سلطان القاسمي يبحث التعاون مع المجلس الأسترالي للأبحاث التربوية

المصدر: الشارقة- البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الدكتورة باولين تايلير مدير معهد تحسين مخرجات المدارس والتطوير المهني التابع للمجلس الأسترالي للأبحاث التربوية، والوفد المرافق لها وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالوفد الضيف، متبادلاً معهم الأحاديث الودية حول عدد من القضايا المتعلقة بالشأن التعليمي والتربوي، ومستعرضاً مجالات التعاون التي يمكن لها أن تحقق التكامل بين الجانبين في هذا المجال.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة بأن وجودهم اليوم في الشارقة ليس فقط من أجل تقييم مستوى المدارس، بل يجب أن يكون لهم دور فاعل في تحسين وتطوير المدارس الخاصة من حيث المناهج وأساليب التدريس وقدرات المدرسين والإداريين.

من جانبها أثنت الدكتورة باولين تايلير بالجهود التي تقوم بها الشارقة في خدمة التعليم في مختلف مراحله، وسعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية، التي تعتبر أساس التنمية ورفعة المجتمعات، مقدمة لصاحب السمو حاكم الشارقة خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير على كل ما يقوم بها من دعم للتعليم والثقافة وغيرها.

وكان وفد المجلس الأسترالي للأبحاث التربوية قد قام في وقت سابق وبإشراف من هيئة الشارقة للتعليم الخاص بزيارة عدد من المدارس الخاصة في الإمارة، للاطلاع عن قرب على ممارساتها، ومعرفة احتياجاتها من تطوير المناهج وتدريب المعلمين، كما تقرر عقد أولى ورش العمل التدريبية لأعضاء الهيئات الإدارية للمدارس الخاصة في العاشر من فبراير المقبل.

حضر اللقاء الدكتورة مُحدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، وألن اجبرت مدير مكتب المجلس الأسترالي للأبحاث التربوية للشرق الأوسط.