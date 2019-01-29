71 مركزاً لـ«الذكاء الاصطناعي» بمدارس الدولة العام المقبل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أفاد المهندس خلفان المراشدة، مدير إدارة تطوير مهارات الطلبة بوزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة تعتزم العام الدراسي القادم، زيادة عدد المراكز التخصصية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والروبوت من 31 مركزاً إلى 71 مركزاً على مستوى مدارس الدولة، بالإضافة إلى زيادة عدد مختبرات الروبوت التي تم افتتاحها في المدارس والبالغة 25 مختبراً.

وأوضح المراشدة، في تصريحات صحفية على هامش مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت التي تنظمها الوزارة في أبوظبي، أن إدارة تطوير مهارات الطلبة معنية بنطاق كبير بمهارات الطلبة سواء كانت متعلقة بالتكنولوجيا أو الإبداع.

مشيراً إلى أنه منذ انطلاق شرارة الإبداع والابتكار في مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عبر مختبرات الروبوت في المدرسة الإماراتية عام 2015، دأبت الوزارة على تعزيز التنافسية في مجال البرمجة والتكنولوجيا والروبوت، حيث تضاعف عدد المسابقات منذ انطلاقها حتى وصلت إلى 21 مسابقة وطنية في النسخة الحالية.

تواصل

وقال: «لدينا حالياً 31 مركزاً على مستوى الدولة لتدريب وتأهيل الطلبة لمسابقات الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مراكز تخصصية في جهات رياضية، كما يوجد تواصل مع القطاع الخاص لاستحداث مراكز تخصصية داخل هذا القطاع تعمل على مدار الساعة، بحيث نوفر المدربين المؤهلين، فيما توفر جهات القطاع الخاص البيئة المساعدة للتدريب».

إعداد

وأضاف المراشدة: «المراكز التخصصية توفر تدريباً أسبوعياً للطلبة كل يوم سبت، بالإضافة إلى أنها تستقبل الطلبة خلال إجازتي الشتاء والربيع لمدة خمسة أيام في الأسبوع، كما سيتم تدريب وتأهيل الفائزين في مسابقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي المحلية؛ لتدريبهم وإعدادهم للمشاركة في المسابقات العالمية».

وأكد أن سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 2019، تُعد إنجازاً غير مسبوق كونها المرة الأولى على مستوى العالم، التي تضم فيها مسابقة واحدة للفئات الثلاث ممثلة في الروبوت والبرمجة والتكنولوجيا، تحت مظلة واحدة.