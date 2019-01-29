تدريب طلاب الإمارات على «الذكاء الاصطناعي» في اليابان

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة رحلة علمية تدريبية إلى اليابان لطلبة كلية تقنية المعلومات بالجامعة، الدارسين في تخصصات أمن المعلومات، وتقنية المعلومات، وعلوم الحاسوب، التي استمرت عشرة أيام.

وتأتي هذه الرحلة في إطار حرص كلية تقنية المعلومات على إعداد طلبة قياديين ومبتكرين في مجال التقنيات والذكاء الاصطناعي، التي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

وأشار الدكتور فادي النجار المشرف على الرحلة إلى أن الزيارة العلمية للطلبة تهدف إلى الاطلاع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقها في شتى ميادين العمل، وخاصة أن اليابان من الدول السباقة والمتطورة جداً في هذه المجالات.

وأضاف أن هذه الرحلة أثارت حماس الطلبة وفضولهم العلمي للتعرف إلى المزيد حول علوم التقنيات والذكاء الاصطناعي لما شاهدوه في الجامعات اليابانية ومراكز البحث والابتكار، كما زودتهم بالمعرفة الأساسية اللازمة لمواصلة الأبحاث لدعم مشروع دراسات الروبوتات .