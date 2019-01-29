ضاحي خلفان: «المبرمج المواطن» اكتشفت قدرات ذهنية عالية لدى الطلاب

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أن مبادرة «المبرمج المواطن» التي أطلقتها الجمعية في ديسمبر من العام 2016م.

بالشراكة بين «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية»، و«مايكروسوفت»، قد حققت نجاحاً كبيراً في اكتشاف عدد كبير من الطلبة والطالبات الذين يتمتعون بقدرات ذهنية عالية، ويمتلكون مهارات كبيرة في الابتكار، خصوصاً في مجال برمجة الحاسوب وتطبيقاته، مشيراً معاليه إلى أن توفير البيئة المناسبة وإتاحة الفرصة لأبناء وبنات الوطن لإطلاق طاقاتهم الكامنة من شأنه أن يصنع أجيالاً تتسم بالمعرفة والابتكار.

وأضاف معاليه: «هذا النجاح يعكس مدى ما تسعى إليه «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» في تجسيد الرؤى المتعلقة بالاستثمار بالمواهب البشرية المواطنة، وفق منهجية قائمة على غرس ثقافة الابتكار والإبداع، بما يتماشى مع أهداف «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» وصولاً بدولة الإمارات إلى مصاف الدول العشر الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول 2021م.

ويمثل خطوة متقدمة على درب التميّز في رفد الجيل الجديد بأدوات تتماشى مع التكنولوجيا التي باتت لغة العصر الحديث، وإعداد أجيال قيادية وطنية تتميز بالمعرفة، وتعمل على استشراف وصنع المستقبل، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين مساء، أمس الأول، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس الجمعية، وتم خلاله مناقشة تقرير حول المبرمج المواطن، وانطلاق الدورة الثالثة من البرنامج، وإلقاء الضوء على نتائج الدورات السابقة.

كما ناقش الاجتماع موعد عقد الدورة العاشرة من جائزة الإمارات للعلماء الشباب، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية، وانتخابات مجلس إدارة الجمعية للعام الجاري، وعدد من المواضيع الأخرى المهمة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، والعميد الدكتور خالد المري، أمين الصندوق، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.