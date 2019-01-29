13 % نمو قطاع التعليم خلال الربع الأخير من 2018

المصدر: دبي - البيان

كشف مؤشر مونستر للتوظيف «MEI»، أن قطاع التعليم في الإمارات سجل ارتفاعاً بنسبة 13% خلال الربع الأخير من عام 2018.

وجاءت الزيادة في نمو القطاع خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من عام 2018، بعد أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن برنامج «الخبراء الوطنيين».

ومع استمرار اكتساب استراتيجية التعليم 2020، التي وضعتها الحكومة للزخم في جميع أنحاء البلاد، تم تصميم البرنامج لتأسيس قاعدة متينة وغنية من الخبرات الوطنية لدفع دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وقال أبهيجيت موخيرجي، الرئيس التنفيذي لمونستر آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط:

«لم تكن الزيادة الإيجابية في التوظيف عبر الإنترنت في قطاع التعليم مفاجئة، نظراً لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقد بدأ العمل باستراتيجية التعليم 2020 بالفعل، وتم تعزيزها بمبادرات كبرنامج «الخبراء الوطنيين»، الذي صُمّم لتطوير مهارات قاعدة متنوعة من الفرق والاستشاريين الوطنيين الذين سيساهمون في دفع عجلة التقدم في البلاد، خلال إعداد 100 خبير في جميع القطاعات بحلول عام 2020».

وأعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في شهر سبتمبر من عام 2018، أنه سيتم إنشاء 10 مدارس خاصة جديدة بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف إنشاء المدارس الجديدة إلى رفع مستوى التعليم في الإمارات كجزء من مبادرة برامج تسريع التنمية في أبوظبي.

وأضاف موخيرجي: «يتمركز التعليم في صميم جدول أعمال حكومة الإمارات العربية المتحدة، حيث تواصل قيادة الدولة بتنفيذ الإصلاحات، ووضع الاستراتيجيات التي صُممت لتزويد سكان البلاد بفرص تعليمية وافرة».