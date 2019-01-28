لمى فهمي تحدت الصعوبات للظفر بالشهادة

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكدت الخريجة لمى فهمي خريجة دفعة التسامح 2019 من الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية تخصص علوم أسرية من أصحاب الهمم وتعاني من إعاقة سمع لازمتها وهي في عامها الأول نتيجة لإصابتها بالتهاب حاد وارتفاع في درجة الحرارة ما أفقدها السمع، أنها تحدت كل الصعاب التي واجهتها بعد زراعة قوقعة لها من أجل أن تكمل دراستها شأنها في ذلك شأن أترابها؛ حيث بدأت حياتها الدراسية بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى الصف الثالث الابتدائي، ثم انتقلت إلى مدرسة عجمان الخاصة.

حيث تم دمجها في التعليم النظامي، ثم أكملت الثانوية بنجاح محققة نسبة 85%، ما أهلها إلى القبول في الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في عجمان تخصص علوم أسرية، فتخرجت بدرجة البكالوريوس في دفعة التسامح.

وأضافت أن الكلية ترى أن للمرأة دوراً فاعلاً ومتميزاً في البناء الوطني والنماء الأسري والاجتماعي.