حميد النعيمي: الأوطان لا تبنى إلا بما تقدمه الأمهات من رجال أوفياء

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن الأوطان لا تبنى إلا بما تقدمه الأمهات من رجال أوفياء، يسيرون على نهج الآباء والأجداد ومؤسسي هذا الاتحاد، لتشييد وطن يبنى بالعلم والمعرفة حتى تتواصل مسيرة التنمية التي تقودها القيادة الرشيدة في الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو حاكم عجمان أمس المبنى الجديد للكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية.. كما شهد حفل تخريج الدفعة الرابعة «دفعة التسامح» من الكلية، والتي بلغ عددها أكثر من 70 خريجة حصلن على درجة البكالوريوس، منهن خريجات حصلن على درجة دبلوم من فرع الكلية في جمعية النهضة النسائية في دبي.

حضر الحفل.. الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وعبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ ومجلس أمناء الكلية الجامعية وأولياء أمور الخريجات وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

وقال سموه إن هذه الكلية الجامعية تسعى لتقديم برامج ومناهج متطورة تخدم العملية التعليمية للأم والأسرة يمكنها أن تخرّج أمهات على مستوى عالٍ من التعليم والمعرفة وتأهيلهن من أجل خدمة وطنهن وأبنائهن ومجتمعهن.. داعياً إلى الاستفادة من الكوادر المواطنة وخبراتها.

وهنأ سموه الخريجات وحثهن على نقل ما تلقينه من علوم أسرية إلى زميلاتهن ودعوتهن للالتحاق بالكلية الجامعية حتى تعم الفائدة والمعرفة بين جميع الفتيات ليصبحن أمهات لديهن الأسس السليمة في تربية النشء والأجيال.

دور المرأة

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي - عقب افتتاح المبنى الجديد وحضوره حفل التخرج - بدور المرأة في المجتمع الإماراتي.. مؤكداً أنه لا يقل أهمية ومسؤولية عن دور الرجل في بناء ونهضة وتنمية هذا الوطن، وهي تمثل ركناً أساسياً من أركان التطور الذي تشهده دولة الإمارات في الميادين كافة، خاصة دورها كأم من خلال تربية وتنشئة أجيال المستقبل وبناة الوطن وقادته.

وبدأت مراسم افتتاح مبنى الكلية الجامعية بتوقيع سموه على اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح الحرم الجامعي الجديد في منطقة الرقايب 2 في عجمان ثم انتقل سموه والحضور إلى قاعة حفل التخريج.

من جانبه أشاد الدكتور عبدالله عباس نائب رئيس مجلس أمناء الكلية - في كلمة له - برعاية ومساندة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي للكلية منذ نشأتها وغيرها من مؤسسات التعليم.. مشيراً إلى أن الكلية ماضية في دروب العلم لخدمة وطننا الغالي تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال إن مجلس الأمناء اعتمد شهادات تخريج الدفعة الرابعة، والتي تضمنت 70 طالبة لهذا العام في المقر الرئيسي في عجمان، سبع منهن خريجات فرع الكلية في جمعية النهضة النسائية في دبي وفق محددات معايير وزارة التربية والتعليم.

وقال إن الكلية حرصت وبالتعاون مع خبراء لجنة الاعتماد الأكاديمي على أن تتضمن هذه التخصصات معارف حديثة ومهارات تطبيقية وتخصصية تلبي حاجة المرأة وتمكنها من الإسهام عن علم ودراية في تنمية المجتمع تلبية لتوجيهات القيادة الحكيمة بالدولة.. معرباً عن الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم عجمان لحضوره افتتاح مقر الكلية الجديد ورعايته للحفل.

من جانبه أكد الدكتور خليفة الشعالي مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية - عقب حفل التخريج - أنه تم أمس بحضور ورعاية صاحب السمو حاكم عجمان تخريج عدد 70 طالبة من المركز الرئيس في عجمان وفرعي الجامعة في دبي ورأس الخيمة في التخصصات المختلفة.

شكر

وقال إن مجلس إدارة الكلية رصد مبلغ 150 مليون درهم عام 2015 لإنشاء المقر الجديد في منطقة الرقايب 2 بمساحة 11 ألف متر مربع.. مشيراً إلى اكتمال المرحلة الأولى والتي تفضل بافتتاحها اليوم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وقدمت الخريجات الشكر لصاحب السمو حاكم عجمان على ما يقوم به سموه من دعم متواصل ومساندة للكلية الجامعية ودوره الكبير في تأسيس ورعاية الكلية وتوفير كل متطلباتها.. كما قدمن الشكر والتقدير لكل أسرة الكلية من معلمين وإداريين وعاملين.

وفي ختام حفل التخريج قام صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه الدكتور خليفة الشعالي مدير الكلية الجامعية بتسليم الشهادات للخريجات.