بكالوريوس لعلم النفس في «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت الجامعة الأمريكية في الشارقة برنامج بكالوريوس علم النفس والذي يهدف إلى سد نقص المهارات في المنطقة وتعزيز الاستجابة في هذا المجال الهام وخاصة أن المنطقة تشهد زيادة سكانية وتطوراً اقتصادياً مطرداً من المتوقع أن يؤدي إلى نمو مشابه في المجالات المتعلقة بعلم النفس في القطاعين العام والخاص.

وسيبدأ برنامج البكالوريوس في علم النفس الذي تطرحه كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في الشارقة باستقبال أول دفعة من الطلبة الراغبين في دراسة هذا المجال في فصل خريف 2019، والتي من المتوقع أن تتخرج في عام 2023 لتبدأ عملها في مختلف المجالات مثل خدمات الصحة النفسية والتعليم وإدارة الموارد البشرية وغيرها من المجالات.

ويتماشى برنامج البكالوريوس في علم النفس الذي تطرحه الجامعة مع التزام حكومة دولة الإمارات بأن تصبح الدولة الرائدة في منطقة الخليج في مجال الصحة النفسية.