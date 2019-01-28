برنامج تنمية مهنية لـ 55 من معلمي مدارس أبوظبي الحكومية

المصدر: أبوظبي- البيان

عقدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي اتفاقية مشتركة مع قسم التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة الإمارات تتضمن برنامجاً للتنمية المهنية للمعلمين والمعلمات العاملين في مدارس أبوظبي الحكومية، بالتعاون مع وزارة التربية ويتضمن ورشاً علمية باللغتين العربية والإنجليزية، تستمر حتى نهاية العام.وأوضحت الدكتورة منى العامري مديرة إدارة الموهوبين وأصحاب الهمم بالإنابة بدائرة التعليم والمعرفة أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات معلمي مدارس أبوظبي في تدريس الطلبة الموهوبين والمتفوقين.