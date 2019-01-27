«أمريكية دبي» تطلق برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت الجامعة الأمريكية في دبي برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بالتعاون مع كلية إس سي جونسون للأعمال في جامعة كورنيل، وهي من بين أفضل كليات إدارة الأعمال على مستوى العالم، وسيزود البرنامج المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة كي يصبحوا قادة التغيير في مؤسسات الأعمال.

تم اعتماد برنامج EMBA من قبل وزارة التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي، الذي يضعه ضمن مجموعة مختارة من برامج EMBA في المنطقة إلى جانب الاعتماد الأكاديمي العالمي الذي حصلت عليه كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في دبي.