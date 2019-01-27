13 مليون درهم منحاً دراسية لطلبة جامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت جامعة أبوظبي عن تخصيص نحو 13 مليون درهم لبرامج المنح الدراسية والمساعدات المالية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019 الذي يبدأ في 24 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن نحو 1700 طالب وطالبة استفادوا من هذه المنح.

وتقدم جامعة أبوظبي برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية إلى الطلبة المتفوقين أو ذوي موارد الدخل المحدود، حيث شملت منذ تأسيسها 8643 طالباً وطالبة تحت مظلة هذه البرامج عبر منح دراسية ومساعدات مالية بلغت قيمتها أكثر من 151 مليون درهم.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي حرص الجامعة على إتاحة التعليم ونشر العلم والمعرفة وتشجيع الطلبة من خلال تقديم فئات متنوعة من برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية وفي مقدمتها منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الشاملة للطلبة لتشجيعهم على التفوق والتميز في الأداء الأكاديمي واستقطاب الطلبة المتفوقين من مختلف أنحاء الدولة وإعدادهم وتأهيلهم في بيئة تعليمية تطبق معايير أرقى مؤسسات التعليم العالي العالمية.

وأضاف إن هذه المنح الدراسية والمساعدات المالية إنما تترجم توجيهات القيادة الرشيدة حفظهم الله واستراتيجية الجامعة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وإيمانها بدورها في تعزيز الإبداع والابتكار في الدولة من خلال مواصلة دعم الطلبة من ذوي الموارد المالية المحدودة والمتفوقين والمبدعين أكاديمياً وعلمياً وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من مختلف البرامج التي توفرها الجامعة.

5 فئات

وتندرج المنح الدراسية والمساعدات المالية تحت 5 فئات وهي: منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومنحة رئيس الجامعة، ومنحة الجامعة، والمنحة الأكاديمية، ومنحة الرياضيين، بالإضافة إلى برنامج المساعدات المالية.