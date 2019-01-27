جامعة الشارقة تخرّج الفوج الأول من برنامج الدبلوم المهني في العمل البرلماني

المصدر: الشارقة - البيان

نظّم مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة بالتعاون مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حفل تخريج برنامج «الدبلوم المهني في العمل البرلماني» الدفعة الأولى والثانية، الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي لتأهيل أفراد المجتمع وإكسابهم الخبرات والمعرفة في الدراسات البرلمانية، حيث بلغ عدد المنتسبين في البرنامج 53 منتسباً من مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك على مدار شهرين ونصف بواقع 100 ساعة تدريبية تحت إشراف مدربين مختصين وخبرات رائدة من داخل الجامعة وخارجها.

حضر حفل التخريج خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، إلى جانب عدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني والاستشاري لإمارة الشارقة، كما حضر الحفل من جانب جامعة الشارقة مديرها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.