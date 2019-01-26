سلطان القاسمي يعتمد خطة «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، أن الجامعة تسير وفق خطة استراتيجية طموحة ترتكز على بنود عدة تشمل البرامج الدراسية، وتحقيق الاستدامة، والتواصل مع المجتمع، ودعم البحث العلمي والابتكار.

مشيراً سموه إلى أن كل ما تحتاجه الجامعة يتم متابعته عبر اللجان المتخصصة، خاصة على مستوى الطلبة الذين تعمل الجامعة على تهيئة كل سبل الراحة لهم لصقلهم وتطوير مستواهم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه في الحفل السنوي لرابطة خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة مساء أول من أمس، في الساحة الرئيسية لحرم الجامعة.

وأعلن سموه، خلال كلمته، عن اعتماد الخطة الاستراتيجية الطموحة للجامعة الأمريكية في الشارقة، قائلاً: في الآونة الأخيرة اعتمد المجلس خطة استراتيجية طموحة وهي تتكون من أربعة بنود، البند الأول: إن الجامعة تسير في مستوى متميز من مخرجات البرامج الدراسية، وهذا المستوى يجب أن نحافظ عليه على مد الأيام.

والبند الثاني: تحقيق الاستدامة لهذه الجامعة من محافظة على مداخل الجامعة وعلى مخارجها، والتعامل العلمي، وكل هذه الأمور تناقش، ووضعت لها خطط والبند الثالث: إن الجامعة لها نشاط غير التدريس، وغير التعليم، وهو التواصل مع المجتمع وعقد اتفاقيات كثيرة مع عدد من المؤسسات، والبند الرابع في هذه الخطة: هو دعم البحث العلمي عن طريق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم أعضاء رابطة الخريجين بالجامعة الأمريكية بالشارقة ورعاة الحفل. وخلال الحفل، تم تكريم خمسة خريجين تمت إضافة أسمائهم إلى جدار الشهرة للخريجين، وذلك تقديراً لتفوقهم الدراسي كطلبة ونجاحهم المهني بعد تخرجهم.