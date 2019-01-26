«أولياء أمور المنطقة الوسطى» يكرم الطلبة المتميزين

المصدر: الذيد ـ البيان

في حفل نظمه مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى والتابع لمجلس الشارقة للتعليم بمقره في مدينة الذيد كرم المجلس عدداً من الطلبة المتميزين من الحاصلين على مرتبة الشرف الأولى من خريجي فرع جامعة الشارقة بمدينة الذيد.

تشجيعوتعد المبادرة إحدى فعاليات مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات لتعزيز روح التعلم لدى طلبة الجامعة وتشجيعهم على التفوق، حيث شمل حفل التكريم الاحتفاء أربعة من الطلبة المتميزين الحاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف الأولى لأول دفعة لخريجي جامعة الشارقة فرع الذيد.

حضر الحفل راشد المحيان رئيس المجلس وعلي النداس نائب رئيس المجلس وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بجامعة الشارقة فرع الذيد وأعضاء المجلس والطلبة المكرمين وأولياء أمورهم وطلبة مدرسة وشاح للتعليم الأساسي بنين.

وقام المحيان بتكريم الطلبة وهم الطالبة مريم خليفة علي البدواوي الحاصلة على معدل 4 امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص بكالوريوس الآداب في التاريخ والحضارة الإسلامية .

وهي الأولى على الكلية /‏ والأولى على الدفعة والطالبة عفراء محمد مطر عبدالله المسافر الحاصلة على معدل 3.93 امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص القانون والطالبة موزة سلطان صقر سعيد الكتبي الحاصلة على معدل 3.85 امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص الآداب في العلاقات العامة والطالب محمد مطر راشد مترف الطنيجي الحاصل على معدل 3.63 امتياز مع مرتبة الشرف في تخصص القانون كما وشمل التكريم الأستاذة بجامعة الشارقة فرع الذيد.