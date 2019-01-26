جامعة الإمارات تجري أبحاثاً على جزيرة السينية وتوصي بزيادة أشجار القرم

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أجرى كادر تعليمي بكلية العلوم بجامعة الإمارات أبحاثاً علمية خاصة بجزيرة السينية بإمارة أم القيوين وتناولت نقاطاً عديدة، منها أنماط استهلاك الأغذية لطائر القاق السقطري «اللوه» المتواجد في المنطقة الشرقية للخليج العربي وبكثرة في جزيرة السينية، ومجموعة الأعلاف المتوفرة ونوع الغذاء الخاص بطائر القاق السقطري والتي تحافظ على استمرارية تواجده على الجزيرة.

وأوصت الأبحاث بضرورة مراعاة البيئة المتوافرة في جزيرة السينية والمحافظة عليها مع رعايتها - خصوصاً - في فترة تكاثر الطيور وبالأخص طائر القاق السقطري والعمل على زيادة زراعة الأشجار «أشجار القرم» التي تشجع الطائر على بناء أعشاشه والتي تساهم في الحفاظ على زيادة النسل والإكثار من أعدادها في الجزيرة.

بيئة بحرية

وأكد حميد راشد الشامسي أن مثل تلك الأبحاث مهمة في الحفاظ على البيئة البحرية وعلى كافة أنواع الطيور - خصوصا - في جزيرة السينية التي يبلغ طولها 10 كيلومترات وعرضها 4 كيلومترات وتقع الجزيرة على بعد كيلومتر واحد من مدينة أم القيوين ويفصل بينها وبين المدينة خور أم القيوين، كما تعد الجزيرة محمية طبيعية تعيش فيها الظباء وطيور النورس والفلامنجو والنسر والمالك الحزين وتنمو فيها أشجار القرم والغاف والنباتات السطحية.