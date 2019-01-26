حمدان بن راشد يقدم تبرّعاً مالياً لجامعة الإمارات دعماً للطلاب

المصدر: دبي - وام

قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، تبرعاً مالياً لجامعة الإمارات دعماً لطلابها.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال سعيد غباش الرئيس الأعلى للجامعة، لميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، الذي سلمه شيك التبرع.

ونقل ميرزا شكر سمو الشيخ حمدان بن راشد لسعيد غباش على مشاركة طالبات جامعة الإمارات في دورات برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الشتوية والصيفية بجامعة آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا، وهو ما يعد دعما للبرنامج. كما نقل اعتزاز سموه بالعلاقة بين هيئة آل مكتوم من جهة وكلية آل مكتوم من جهة أخرى وجامعة الإمارات وهي علاقة استراتيجية ومهمة.

دعم

من جانبه وجه سعيد غباش الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على تبرع سموه لدعم احتياجات الطلاب، مشيدا بالعلاقة الوطيدة بين جامعة الإمارات وجامعة آل مكتوم للتعليم العالي، وحرصها على مشاركة طالباتها في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، والذي تنظمه الجامعة بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد.