مؤسسة دبي للإعلام تنظم يوماً مفتوحاً للجامعات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نظمت مؤسسة دبي للإعلام، ممثلة في إدارة الموارد البشرية المؤسسية، يوماً مفتوحاً للجامعات لموظفيها، وجاء اليوم بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم، لمنح الموظفين فرصة الاطلاع على التخصصات الموجودة في الجامعات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم من «بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه»، وذلك في المجالات الهامة لمؤسسة دبي للإعلام كالصحافة والهندسة، ولتسهيل عملية تسجيل الموظفين في الجامعات.

تطوير

ويهدف اليوم المفتوح للجامعات إلى إتاحة الفرصة لموظفي مؤسسة دبي للإعلام لتطوير أدائهم من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه أو استكمال دراستهم الجامعية لحملة شهادات الثانوية العامة، بالإضافة إلى منح الموظفين وأسرهم خصومات للتسجيل في الجامعات، بالإضافة إلى الحصول على مقاعد مجانية من بعض الجامعات بناءً على الاتفاقيات الموقعة والتي سيتم توقيعها قريباً.

وتحرص مؤسسة دبي للإعلام على توقيع اتفاقيات مع جامعات تقدم خصومات دراسية أو منح مقاعد مجانية لعدد من موظفي المؤسسة وأسرهم. كما تهدف الفعالية إلى تعريف الموظفين بالتخصصات الجديدة التي يمكن أن تسهم في تطوير أدائهم المهني وتتماشى مع توجهات الدولة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث البرنامج الدراسية في المجالات الإعلامية.

وجاء اختيار اليوم العالمي للتعليم الذي احتفى به العالم أمس، بعد إقرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتخصيص يوم ـ24 من يناير من كل عام للاحتفاء بالتعليم، لما يؤكد عليه من أهمية التعليم الجيد والمنصف والشامل وتمكين الجميع من الحصول على فرص التعلم واكتساب المعارف والمهارات اللازمة.

وتم ربطه باليوم المفتوح للجامعات بهدف تعريف الموظفين بهذا اليوم وتحفيزهم على تطوير أدائهم والإجابة عن كافة استفساراتهم الخاصة بالمنح الدراسية/ التفرغ الدراسي من حيث الشروط والمتطلبات الواجب توافرها عند الموظف، وتعتزم تنظيم الفعالية في كافة قطاعات مؤسسة دبي للإعلام لتغطية جميع موظفي المؤسسة.