سلطان القاسمي يعتمد 75 منحة تكميلية للبكالوريوس في جامعتي الشارقة والأمريكية

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 75 منحة دراسية لمواطني الشارقة، وأبناء مواطنات الإمارة، وأبناء العاملين في حكومة الشارقة، وذلك في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة، وتضاف هذه القائمة التكميلية إلى القائمة الأساسية بفصل الخريف، ليصبح إجمالي منح البكالوريوس 1275.

أعلن ذلك الأستاذ الدكتور عمرو عبدالحميد مدير عام أكاديمية الشارقة للبحوث، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وقال عبدالحميد: إن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد 75 منحة دراسية لدرجة البكالوريوس في جامعتي الشارقة والأمريكية، موزعة، لتشمل 50 طالباً وطالبة في هذه الدفعة في جامعة الشارقة، و7 في الجامعة الأمريكية، و5 من أبناء مواطنات الشارقة، و11 من أبناء العاملين في حكومة الشارقة، و2 من دائرة الخدمات الاجتماعية، إلى جانب منحة لطالب في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن هذه القائمة تكميلية كون القائمة الأساسية تعتمد في فصل الخريف.

وأوضح أن المنح الجديدة لفصل الربيع مخصصة للمواطنين الذين تأخروا عن التقدم للحصول على المنحة في فصل الخريف، كما يستفيد منها أبناء المواطنات من إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن المنح موزعة على جامعتي الشارقة والأمريكية، وتزيد منح جامعة الشارقة عن الأمريكية، وتأتي المنحة من 40 إلى 60% من الرسوم الدراسية.

وقال: إنه إضافة إلى المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس هناك منح دراسية لدرجة الماجستير، المتوقع تجهيز قائمة تكميلية لها يوم الأحد المقبل في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية، ليتم عرضها على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للاعتماد، لافتاً إلى أنه في فصل الخريف اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة نحو 400 منحة ماجستير.

إلى ذلك تدرس جامعة الشارقة إنشاء كلية للتربية الرياضية، حيث عقدت الجامعة اجتماعات عدة مع مجلس الشارقة الرياضي، وتم تشكيل لجنة لدراسة إنشاء الكلية، يرأسها مدير الجامعة لشؤون المجتمع الدكتور صلاح طاهر، وتضم في عضويتها خبراء من الجامعة وخبراء خارجيين في مجال الرياضة، ومن مجلس الشارقة الرياضي، لإجراء دراسة حول حاجة سوق العمل من التخصصات ذات العلاقة بالعمل الرياضي.