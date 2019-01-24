مشاركة 38 مؤسسة تعليمية في «معرض الجامعات» بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أقامت مدرسة المعرفة في الشارقة معرض الجامعات في نسخته الـ19 بمشاركة 38 جامعة ومعهداً تعليمياً على مستوى الدولة، منها جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة والجامعة البريطانية، بهدف اطلاع الطلبة على أهم التخصصات التي تطرحها تلك الجامعات ومعايير القبول والتسجيل فيها.

وقال مصطفى الموسى مدير المدرسة: إن المعرض يشكل محطة تنويرية للطلبة وبوصلة تهديهم إلى أبرز التخصصات.

من جانبه قال سميح جودة مشرف الأنشطة في المدرسة إن المعرض حظي بإقبال كبير حيث تجاوز زواره 600 طالب وطالبة خلال يوم واحد.

وأوضحت ديبا مينونج منسقة المعرض رئيسة قسم اللغة الانجليزية أن المعرض حظي بإقبال وتفاعل كبير من قبل الطلبة الذين استمعوا إلى معلومات حول نشأة كل جامعة ومكوناتها الأكاديمية والعلمية ومختلف مرافقها المساندة للعملية التعليمية وبرامجها الأكاديمية والدرجات العلمية التي تمنحها، لافتة إلى أن المعرض يهدف إلى اطلاع طلبة المرحلة الثانوية على ما تقدمه الجامعات من تخصصات دراسية.