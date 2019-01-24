3 جامعات محلية تستعرض تجربتها التعليمية في لندن

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من دائرة التعليم والمعرفة برئاسة محمد سالم الظاهري مستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وعدد من المسؤولين، المملكة المتحدة لبحث فرص التعاون المشترك مع الجهات المختلفة، وتعزيز العلاقات والشراكات مع أفضل الجامعات البريطانية التي توفر تخصصات وبرامج دراسية متميزة في عدد من المجالات ذات الأهمية مثل الطاقة، السياحة، الدفاع، الفضاء، الخدمات اللوجستية، تقنية المعلومات، والصحة.

ودعت الدائرة ثلاث جامعات محلية لاستعراض تجربتها وبرامجها التعليمية في المعرض، وهي جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون- أبوظبي، وكلية إدارة الأعمال الدولية.

وأعلنت دائرة التعليم والمعرفة أن أكثر من 13,000 طالب وطالبة من غير المواطنين وقع اختيارهم على الإمارة كوجهتهم المفضلة لاستكمال دراستهم الجامعية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال السنوات القادمة.

وقام الوفد بزيارة ملتقى التعليم العالمي المنعقد في لندن، وتفقد مشاركة الدائرة في جناح «التربية والتعليم»، والذي حمل شعار «الدراسة في الإمارات» خلال معرض BETT لندن 2019 الذي بدأ أمس وينتهى السبت المُقبل.

وقال الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة إن الدائرة تحرص على المشاركة في الفعاليات والمعارض المحلية والعالمية وتعزيز فرص التعاون مع الجامعات المختلفة، حيث تأتي هذه الزيارة تماشياً مع رؤية الدائرة «التعليم أولاً» وسعيها الدؤوب لتوفير فرص تعليمية تنافسية ومبتكرة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث يعتبر معرضي BETT لندن، و BETT الشرق الأوسط فرصة مناسبة لتطوير شبكة العلاقات.