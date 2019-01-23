تعاون بين جامعة الفلاح و«دبي العطاء»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من جامعة الفلاح برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ بلعربي رئيس الجامعة، مقر مؤسسة «دبي العطاء» في دبي لبحث أوجه التعاون بين الطرفين، وتعزيز الشراكة في المجالات التعليمية والمجتمعية والبحث العلمي.

وضم الوفد بالإضافة إلى الدكتور عبد الحفيظ بلعربي، الدكتور سامر عبد الهادي عميد شؤون الطلبة، حيث كان في استقبالهم المدير التنفيذي لدبي العطاء طارق القرق.

وتم استعراض دور «دبي العطاء» في مجال العمل الإنساني ونشر التعليم والمعرفة بمختلف الدول النامية، وقام الدكتور عبد الحفيظ بلعربي بإعطاء نبذة تفصيلية عن جامعة الفلاح والخطط التي تسعى لها في المستقبل القريب.

كما تطرق إلى دور الجامعة في نشر المعرفة وخدمة المجتمع المحلي والتفاعل عبر العديد من المبادرات التي تشارك بها، بالإضافة إلى المحاضرات التطوعية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية التي تساعد على زيادة مستوى الوعي في المجتمع الإماراتي.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان ضرورة ترسيخ العلاقات فيما بينهما، لتبادل الأفكار والمعارف حول المبادرات التي تسعى الجامعة إليها في خلال الفترة المقبلة لنشر المعرفة بين أبناء المجتمع الإماراتي.