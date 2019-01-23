جامعتا «حمدان الذكية» و«محمد بن راشد للطب» تتعاونان في التطوير المهني

المصدر: دبي - البيان

وقعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مذكرة تفاهم مع «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» لتعزيز التنسيق البحثي والتدريبي والتكنولوجي، وتوجيه الجهود في دفع عجلة التفوق العلمي والتطوير المهني، بما يحقق التطلعات المشتركة في الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المؤهل لصنع واستشراف المستقبل.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»؛ والدكتور عامر أحمد شريف، مدير الجامعة والرئيس التنفيذي لقطاع التعليم في «سلطة مدينة دبي الطبية»، بحضور الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وسط تأكيد الجانبين على تسخير الموارد المتاحة لدعم التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد قائم على العقول البشرية والمهارات المبدعة.

وأكّد العور أنّ الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لشبكة الشراكات المحلية والدولية التي تحرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على تأسيسها مع نخبة المؤسسات الأكاديمية والصروح التعليمية الرائدة، من أجل إثراء المعرفة وتبادل أنجح الخبرات وأفضل الممارسات.

وأضاف: «التعاون الأكاديمي مع «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»، ينطوي على فرص استثنائية لإحداث نقلة نوعية على صعيد البحث العلمي في مجال الصحة العامة».

من جهته، أكد الدكتور عامر أحمد شريف أن تلك الشراكة تندرج في إطار رؤية الجامعة حول النهوض بمستوى التعليم إلى أبعاد جديدة، من خلال توفير تعليم طبي يتبنى الابتكار منهجاً ويتفاعل مع المتطلبات الوطنية ويواكب التطورات العالمية مدعوم بمنظومة ذكية.