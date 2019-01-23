«الخليج الطبية» بعجمان تطلق برنامج ماجستير في التعليم الطبي

المصدر: عجمان ــ عصام الدين عوض

قال البروفيسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية في تصريح خاص لـ«البيان»:

إن «برنامج الماجستير في التعليم الطبي الذي أطلقته الجامعة في عجمان بالتعاون مع هيئة «فيمر» الأمريكية كبرى الهيئات التعليمية في المجال الطبي والبحث العلمي، يعد فريدا من نوعه كونه الأول في المنطقة لدراسة التعليم الطبي، كما أنه يشتمل على أجندة فكرية وعملية تتماشى مع أجندة الإمارات الوطنية، ومن شأنه أن يخرج كفاءات طبية مؤهلة وقادرة على مواكبة تطورات الدول الأخرى في مجال العلاج الطبي والصحي».

جاء ذلك خلال المؤتمر الطبي الذي عقدته الجامعة بمشاركة عدد من الأطباء العاملين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئات الصحة على مستوى الدولة، حيث أكدوا على ضرورة وضع برامج للتطوير المهني.

من جهتها قالت الدكتورة عفاف آل شرف، مدير إدارة التعليم الطبي المستمر في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «برنامج ماجستير التعليم الطبي بجامعة الخليج نتاج تعاون إحدى الجامعات المحلية مع جهات أمريكية وبريطانية لتحقيق أعلى المستويات العلمية للملتحقين بالبرنامج، الذي سيؤمّن كوادر حاصلة على مؤهل عالمي رفيع المستوى».

من جانبه قال الدكتور ديفيد تايلور أستاذ التعليم الطبي ومدير برنامج ماجستير التعليم الطبي في جامعة الخليج: «لا يقتصر دورنا على تعليم الطلبة كيف يتحولون إلى أطباء فحسب، بل أن نعلمهم كيف يصبحون أطباء قادرين على مواصلة رحلة التعلم، وهذا هو محور برنامج الماجستير في التعليم الطبي الذي تطرحه الجامعة».