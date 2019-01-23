شرطة دبي توعي طلبة مدرسة «رافلز وورلد» بمخاطر المخدرات

المصدر: دبي - البيان

تفاعل نحو 200 طالب وطالبة من مدرسة رافلز وورلد أكاديمي بدبي مع محاضرة العقيد عبدالله حسن الخياط، مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والتي كانت بعنوان «قل لا للمخدرات»، والتي نوه من خلالها للعديد من الجوانب القانونية والجزائية والتربوية والمسلكية للمخدرات بأنواعها.

بالإضافة لمضار المخدرات من الناحية الاجتماعية والسلوكية، وكيف تتسلل لتصل لأيدي المتعاطين الذين يبدؤون بسلك طريق الهاوية فيضحون بأنفسهم ومستقبلهم، كما تناول العقيد الخياط السبل الوقائية التي تقيهم خطر المخدرات بأنواعها من خلال رفع مستوى الثقافة والوعي الإدراكي وعدم الخضوع والانصياع لرفقاء السوء، بالإضافة إلى التعود بقول (لا) لأي شخص يقدم مواد غير معروفة المصدر.