1000 طالب وطالبة يشاركون في «منصة المبتكرين»

المصدر: العين - داوود محمد

شارك 1000 طالب وطالبة من مختلف جامعات وكليات الدولة في ملتقى «منصة المبتكرين وروّاد الأعمال»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرع مكتب العين، بهدف تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، وبناء القدرات التنافسية ونشر ثقافة الابتكار على مستوى دولة الإمارات ولدى الطلبة والطالبات في مراحل التعليم العالي.

وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد والمواهب على تبني مفهوم الابتكار والإبداع، ليصبح أسلوباً عملياً لتحقيق التقدم والتطور في مجال الأعمال المختلفة.

وشارك في المنصة نحو 92 مشروعاً مبتكراً تم عرضها من طلبة وطالبات الدولة، في حين شاركت بعض الجهات الحكومية مثل دائرة التنمية الاقتصادية وصندوق خليفة ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وذلك في إطار دعمهم لمبادئ ومفاهيم الابتكار وتشجيع المبتكرين وأصحاب الأفكار المبدعة والخلاقة لطرح مبادراتهم وتقديم كل ما يسهم في العمل على تطويرها وتبني تنفيذها.

وشهد افتتاح الملتقى أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأحمد العامري مدير إدارة فرع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بمدينة العين، والدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية العين، والشيخ سالم العامري، والدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات، وهلال الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، ومحمد الخييلي مدير مكتب غرفة أبوظبي فرع العين.

كما شهد حضور جمع كبير من الزوار المهتمين بقطاع الأعمال والاستثمار من رجال أعمال وأصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص، فضلاً عن روّاد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.