جامعة دبي تبدأ تعليم اللغة العربية باللهجة الإماراتية

المصدر: ■ دبي - البيان

يستعد مركز التطوير التنفيذي في جامعة دبي للبدء في تعليم اللغة العربية باللهجة الإماراتية وتنفيذ ستة برامج تدريبية جديدة خلال الفصل الدراسي الحالي.

ويقوم معهد «الرمسة» للتدريب في 27 من هذا الشهر بإطلاق أول حصة تعليمية للموظفين والأساتذة غير الناطقين بالعربية في جامعة دبي.

وتشمل برامج جامعة دبي الجديدة أربع دبلومات مهنية الأول في مجال عمليات التجارة الإلكترونية، والثاني في تحليل البيانات الضخمة، والثالث في الموارد البشرية، والرابع في التسويق الإلكتروني، كما تشمل البرامج برنامج شهادة الخبير في إدارة الموارد البشرية.

قدرات

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن المركز مهتم جداً بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تسهيلاً لحياتهم اليومية وتطويراً لقدراتهم المهنية.

وأضاف: «الجامعة تعمل ضمن خطة استراتيجية على تطوير رأس المال البشري، خلال مبادرات التدريب المعاصرة التي تتوافق مع رؤية الإمارات وتوفر للقوى العاملة فرصاً للتعلم بمستوى دولي متطور».

ويبدأ تنفيذ برنامج تعليم اللغة العربية باللهجة الإماراتية لغير الناطقين بها في النصف الثاني من فبراير المقبل، ويشتمل على أساسيات اللغة العربية واللغة في مجال الأعمال.

برامج

وبدأ البرنامج الأول في مجال عمليات التجارة الإلكترونية يوم 21 يناير الجاري ويستمر حتى 13 مايو المقبل، ويتم خلاله التعريف بمبادئ التجارة الإلكترونية والتقنية والتصميم وترويج التجارة باستخدام الأدوات التسويقية الرقمية.

وسيتناول البرنامج الثاني الدبلوم المهني في تحليل البيانات الضخمة، والذي يبدأ تنفيذه في أوائل فبراير المقبل استخدام بيانات العملاء في تيسير وتحسين الخدمة لهم واتخاذ القرارات ومواكبة توجهات دبي نحو تطبيق الخدمات الذكية.

ويتم طرح البرنامج الثالث للدبلوم المهني في الموارد البشرية يوم 13 فبراير المقبل ويستمر لمدة 4 أشهر، ويتناول مبادئ الموارد البشرية وعلاقات الموظفين والإدارة، وهو دبلوم صادر من الجامعة ومعتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

ويتم طرح برنامج الدبلوم الرابع في 19 مارس المقبل، وهو الدبلوم المهني في التسويق الإلكتروني.