جامعة الإمارات تنظم ندوة عن الاتجاهات الحديثة في «علم التغذية»

المصدر: ■ العين - وام

نظّمت كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات أمس ندوة علمية حول «علم وتنظيم التغذية والعلوم الصحية» بالتعاون مع كلية لندن الجامعية بالمملكة المتحدة، وبمشاركة واسعة من خبراء دوليين ومتخصصين في مجالات التغذية والعلوم الصحية، التي تسلّط الضوء على الاتجاهات الحديثة في علم وتنظيم التغذية، وذلك بالحرم الجامعي في مدينة العين.

فعاليات

وأكّد الأستاذ الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات، أن الجامعة خلال الفعاليات التي تقيمها بالتعاون مع المؤسسات العلمية الرائدة محلياً وعالمياً تسهم في إعداد خريجين مؤهلين لتقديم أفضل ما لديهم في مختلف القطاعات المعنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية وقطاع الصناعات الغذائية والدوائية على المستويين الوطني والدولي.

وناقش المشاركون في الندوة عدة محاور تتعلق بعلوم التغذية، حيث تطرق الدكتور جورج قريمبل من كلية لندن الجامعية للحديث حول الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ومدى فعاليتها في إنقاص الوزن بشكل صحي وآمن، وذكر أن هناك أدلة علمية على أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أفضل لفقدان الوزن والتحكم بنسبة السكر في الدم وتحسين نسبة الكوليسترول مقارنة بما يحدث عند اتباع نظام غذائي منخفض الدهون.

وبدوره ناقش الدكتور براين باور من كلية لندن الجامعية، السلوك الغذائي لمرضى السمنة وكيفية المحافظة على أسلوب حياة صحي، واستعرض الدكتور عبد الشكور عبد الله من جامعة نيويورك بأبوظبي، دراسته حول مستقبل الصحة في الإمارات، فيما ناقش البروفيسور أنتونيوس زامبيلاس من الجامعة الزراعية في أثينا باليونان، نتائج المسح الوطني للتغذية والصحة في اليونان.