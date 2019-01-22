طعام «الرواد» يلبي شغف طلبة الفضاء

لم يوفر الحدث العلمي الذي يأتي تحت شعار «تخيل.. اكتشف.. ابتكر» أي فرصة لجذب الطلبة وتشجيعهم للتعرف على العلوم الفضائية إلا وعرضها ضمن الفعاليات والأنشطة الكثيرة التي يضمّها، ومن ضمن ذلك طعام رواد الفضاء، الذي يتم تحضيره وفق اشتراطات غذائية معينة، وبطرق تعبئة وتغليف خاصة بهذه البيئة.

ويتهافت الطلبة على منصة عرض أطعمة رواد الفضاء بشكل ملاحظ، فبإمكانهم تذوق هذه الأطعمة للتعرف عليها، وإثارة شغفهم لتخيل هذا العالم البعيد وتفاصيل الحياة فيه، فيما تقول الطالبة علياء العبدولي، التي تدرس الهندسة الكهربائية والإلكترونية، إن طموحاتها لدراسة الفضاء كان دافعاً كبيراً لها لحضور فعاليات الحدث العلمي خلال نسختيه، مبينة أن أكثر ما لفت نظرها هو تلك الأطعمة الخاصة برواد الفضاء.

وقالت الطالبة ميثاء الياس، التي تدرس بالصف الحادي عشر، إن تجربة تذوق طعام رواد الفضاء مثيرة جداً، وإنها تحضر فعاليات الحدث العلمي لأنه يضيف الكثير لشغفها.

وشاركتها الرأي الطالبة آية الشرف التي أكدت أن الحدث العلمي يوفر فرصاً لافتة لحث الطلبة وتشجيعهم لانضمامهم لدراسة علوم الفضاء.