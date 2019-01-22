25 برنامجاً معتمداً من مؤسسات عالمية بجامعة الإمارات

المصدر: العين - داوود محمد

قال الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي، نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية، إن لدى الجامعة أكثر من 25 برنامجاً أكاديمياً معتمداً من كبرى وكالات الاعتماد المتخصصة في شتى المجالات مثل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا والحوسبة (ABET)، وجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB)، ومعهد الزراعة الكندي (AIC)، وجمعية الكيمياء الكندية (CSC).

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة، خلال الآليات الفعّالة التي تضمن تحقيق الجودة العالية في جميع أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وتسعى لتحقيق التميّز التعليمي، وفقاً لأعلى معايير الاعتماد الأكاديمي.

وأكد أن الجامعة معتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم الإماراتية، التي تتولَّى تقييم البرامج بصورة دورية، خلال مقيمين خارجيين يتم استقطابهم للتأكُّد من سلامة البرامج التعليمية المطروحة.

تعزيز

كما أوضح أن الجامعة طوّرت منظومة السياسات والإجراءات التي تحكم عملياتها على مختلف الصعد، لتعزيز الجودة من خلال تقييم منهجي لفاعلية جميع جوانب عملياتها وبرامجها وخططها الأكاديمية، حيث تقوم الجامعة بتقييم برامجها وخدماتها الأكاديمية والطلابية والإدارية على أساس الأدلة.

ويتم قياس أدائها مقارنة بأفضل الممارسات في المؤسسات المحلية والدولية، مما يمكنها من استخدام نتائج التقييم في التخطيط، وتحديد الأولويات، وتحسين وتطوير البرامج الأكاديمية القائمة، واستحداث برامج أكاديمية جديدة.

وتولي الجامعة أهمية كبيرة لاستقطاب هيئة تدريسية على مستوى عالٍ وكفاءة متميزة، مما يؤهل الجامعة لتحقيق جميع متطلبات برامجها وخدماتها وأنشطتها الأكاديمية والبحثية، وتدعم الجامعة الأبحاث والأنشطة العلمية الموجهة نحو خلق المعرفة وتكاملها وتطبيقها.

موارد

وأكد الحضرمي، حرص الجامعة على توفير كافة الموارد التعليمية والخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس التي تدعم منظومة التعليم والتعلّم بالجامعة، كما أكد التزام الجامعة بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية في التدريس، والبحث، وفي معاملتها لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وأيضاً في تفاعلاتها وعلاقاتها الخارجية مع الطلاب الحاليين والطلاب المتوقع استقطابهم وأولياء الأمور، من حيث توفير معلومات كاملة وواضحة .