80 مشروعاً استقبلها مركز جامعة عجمان للابتكار

المصدر: عجمان - البيان

استقبل مركز جامعة عجمان للابتكار أكثر من 80 مشروعاً وفكرة مبتكرة خلال الدورة الثالثة من المسابقة السنوية التي يطرحها المركز تحت شعار «فكرة»، التي عقدت مؤخراً وشارك فيها مبتكرون وروّاد أعمال من داخل الجامعة وخارجها، ومن مختلف فئات المجتمع.

وقد تبنّى مركز جامعة عجمان للابتكار 17 فكرة ابتكارية، ضمن عدة مجالات، منها تعليم التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد للأطفال، والتقنيات البيئية ونظام الصرف الصحي للأمطار، واستغلال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها، واستغلال المرايا كتقنيات للدعاية والإعلانات، إضافة إلى تقنيات مساعدة لأصحاب الهمم من «فاقدي البصر» في التعرف إلى بعض المنتجات، وابتكار أوراق بطابع خشبي واستخدامه في التصاميم الداخلية، إضافة إلى تقنية الزراعة المائية المتنقلة، إضافة إلى المشاريع التي تبناها المركز.