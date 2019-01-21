رفع قيمة جوائز المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

قررت وزارة التربية والتعليم رفع قيمة الجوائز المالية التي ستمنح للمشاريع الفائزة بمسابقات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي تنظمه الوزارة في دبي فيستيفال أرينا في الفترة 31 يناير الجاري حتى الرابع من فبرايرالمقبل تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، ويأتي ذلك عقب اعتماد الوزارة زيادة أعداد المشاريع المشاركة في المهرجان في هذه النسخة للمهرجان لتصل إلى 200 مشروع بعد أن كانت تقتصر في الدورات السابقة للمهرجان على 100 مشروع.

وأكدت الدكتور آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة أن قرار الوزارة زيادة أعداد المشاريع المشاركة ورفع قيمة الجوائز جاء للتأكيد على الأهمية الكبيرة التي بات يمثلها المهرجان باعتباره منصة وطنية فعالة تأخذ بأفكار طلبتنا الإبداعية إلى آفاق واعدة وتصقل مهاراتهم وخبراتهم في مجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا وهو الأمر الذي يتماشى بدوره مع رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية.

محاكاة

وحددت وزارة التربية والتعليم أربع فئات للجوائز المخصصة للمشاريع المشاركة في معرض العلوم والذي يستهدف مجموعتين من الطلبة الأولى طلبة الصفوف 9 – 12 وطلبة الصفوف 5-8 وتحاكي الجوائز مجالات المشاريع المشاركة في معرض العلوم، وتبلغ قيمة الفئة الأولى للمسابقة وهي جائزة العالم الشاب 71 ألف درهم وتمنح لمشروع واحد فقط على مستوى معرض العلوم، وستمنح جائزة مشابهة للفائز في المركز الثاني على مستوى كافة المشاريع المشاركة باختلاف المسابقات وتبلغ قيمتها 25 ألف درهم

وبينت الوزارة أنها زادت قيمة جوائز الفئة الثانية من جوائز معرض العلوم إذ حددتها بمبلغ 10 آلاف درهم، كما ستمنح جائزة بقيمة 10 آلاف درهم لأفضل مشروع لفريق عمل من كل مجال للمجموعتين، وسيحصل أفضل مشرف مشروع في كلا المجموعتين على جائزة قيمتها 10 آلاف درهم، واستحدثت الوزارة جائزة لأفضل مدرسة مشاركة بقيمة 15 ألف درهم.

ابتكار

وتتضمن الفئة الثالثة جوائز مجالات سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وسيتم تحديدها من قبل الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وستتبنى تلك الجهات بعضاً من المشاريع المشاركة في المهرجان والتي تتفق بدورها مع رؤية الجهات الداعمة بحيث تعود بالنفع على مجال عملها وتخصصها.

وأفردت «التربية والتعليم» فئة رابعة للجوائز وتستهدف الطلبة المواطنين لمرحلة ما بعد المهرجان إذ سيتم دعوة أصحاب أفضل المشاريع المشاركة في معرض العلوم للمشاركة في العديد من المعارض والمنتديات العلمية الدولية مثل معرض «بي تي» للعالم الشاب بإيرلندا وجائزة ابتكار الكويت ومنتدى لندن الدولي للشباب ومعرض «غلوب» البيئي وبرامج سفراء الابتكار والمستقبل.

وسيواصل الطلبة العمل على مشاريعهم بعد انتهاء المهرجان وسيتم اختيار المتميز منها لعرضه في قصر البحر تكريماً للطلبة وجهودهم المبذولة وللتعريف بمشاريعهم على أعلى مستوى.

فكرتي

وأفادت الوزارة بأنه سيتم تقديم جوائز أخرى للمشاركين في مسابقة فكرتي التي تأتي ضمن فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتستهدف الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع إذ تشتمل مسابقة فكرتي على ثلاث فئات الأولى لطلبة الروضة بقيمة 5000 درهم والفئة الثانية لطلبة الصفوف 1-2 وتقدم لطالب أو طالبة واحدة بقيمة 5000 درهم فيما تستهدف الفئة الثالثة طلبة الصفوف 3-4 بذات القيمة المالية للفئات المذكورة.