«الشارقة للتعليم الخاص»: نتطلع إلى الأفضل في المنظومة التعليمية

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن للإدارة المدرسية دوراً في قيادة التحول الحقيقي نحو الأفضل في المنظومة التعليمية، مؤكدة أن الفترة المقبلة وبتضافر الجهود ستشهد مزيداً من التطوير والتحسين.

وثمّنت الهاشمي الجهود التي تبذلها المدارس الخاصة للسعي إلى بناء أجيال المستقبل، وتهيئة بيئة مناسبة وجاذبة لتعليم ناجح، وتعاونهم مع فرق الرقابة المدرسية الميدانية من الهيئة التي تجول في المدارس منذ انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لرصد واقع واحتياجات المدارس والسعي لتنفيذ ما من شأنه الارتقاء بالمدرسة وتحسين دورها التربوي، ودعت الهيئات التدريسية والإدارية إلى استشعار عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم اتجاه الطلبة، مؤكدة إيلاء جانب السلامة العامة في المدارس الأهمية القصوى.

وقال علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن الهيئة ومن خلال فرقها اطمأنت على سير العملية التعليمية، ومدى جاهزية المدارس، مؤكداً أن الجولات الميدانية التي عكست التزاماً كبيراً من قبل الطلبة، وجاهزية لدى الهيئات الإدارية والتدريسية ما حقق البداية الجادة المنتظمة.

دعم

وأشار الحوسني إلى متابعة الهيئة المستمر لحُسن سير العملية التعليمية، علاوةً على دعم الخطط التطويرية والتحسينية للمدارس، مرحباً بالمقترحات والملاحظات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

كما أوضح الحوسني أن حرص الهيئة على المتابعة الدائمة للميدان التربوي يأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالتعليم ومكونات النظام التربوي للخروج بمخرجات تعليمية نوعية متميزة.