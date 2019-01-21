«روتشستر» تطور مراكز التميّز في «جيمس للتعليم»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مجموعة «جيمس للتعليم» مذكرة تفاهم مع «جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي»، تلعب الجامعة بموجبها دوراً محورياً في تطوير مراكز التميز التقني المتخصصة التابعة للمجموعة. وتهدف المراكز إلى دفع عجلة التغييرات اللازمة لضمان مواكبة نماذج التعليم الحالية لوتيرة التغيير السريعة التي تشهدها المنظومة التعليمية.

وتعكف «جيمس إكس»، وحدة الابتكار والتطوير والبحوث لاستشراف المستقبل في «جيمس للتعليم» على صياغة مراكز التميز التي ستسهم في تطوير وتوفير التقنيات المستقبلية المبتكرة والارتقاء بتجارب التعلم الرقمي، وستركز بداية على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوتات وتقنيات النانو والتقنيات الحيوية، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل مزيداً من التقنيات الصاعدة.