«مساندة» تنجز مدرسة مليح بتكلفة 129 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- وام

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، مشروع مدرسة مليح (حلقة ثانية وثالثة - بنات) في مدينة شخبوط، التي تأتي ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل، المرحلة السادسة، المجموعة الأولى، وذلك بتكلفة تقارب الـ 129 مليون درهم وعلى مساحة قدرها 50 ألف متر مربع.

وقال المهندس علي الحاج المحيربي المدير التنفيذي لقطاع إدارة إنشاء المباني في الشركة: «إن إنجاز المشروع يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو تنفيذ المشاريع التي تسهم في توفير مرافق تتلاءم مع المستوى التعليمي المتطوّر المقدم في الإمارة، وأيضاً توفير البيئة المحفزة للطلبة لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم مع التركيز على الاستثمار في أجيال المستقبل، كونهم العنصر الأهم لمواصلة التطوّر والتقدم في مختلف المجالات».

وأوضح المحيربي، أن مدرسة مليح التي تم تشييدها في مدينة شخبوط تبلغ طاقتها الاستيعابية 2100 طالبة حلقة ثانية وثالثة، وتتضمن 70 فصلاً دراسياً وجناحاً للإدارة وكافيتريا وصالة رياضة داخلية متعددة الأغراض، إلى جانب صالة ومسبح وملاعب خارجية وغرف للموسيقى ومختبرات وغيرها.

وأفاد بأن المشروع يتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات، سواء من حيث تصميم الصفوف المدرسية والقاعات متعددة الاستخدام، أو من حيث البيئة المناسبة والجاذبة للتعليم، والتي تتوافق مع احتياجات أجيال المستقبل.

وأكد أن «مساندة» حرصت في تنفيذها المشروع على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة .