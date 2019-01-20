جواهر القاسمي تشهد حفل تخريج طالبات جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفل تخريج طالبات جامعة الشارقة من الدفعة التاسعة عشرة لفصل الخريف 2018 ـ 2019 واللاتي بلغ عددهن 700 خريجة من مختلف الكليات والتخصصات في برامج البكالوريوس والدبلوم بالجامعة.

جاء ذلك بمقر قاعة المدينة الجامعية بحضور عدد من الشيخات وعضوات مجلس أمناء جامعة الشارقة، والدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، والأمهات.

واستهلت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي كلمتها بتهنئة الخريجات قائلة: «أهنئ بناتي خريجات الدفعة التاسعة عشرة من جامعة الشارقة على اجتيازهن مرحلة الدراسة الجامعية بنجاح، وتتويج سنوات الدراسة كلها بالمنجز الذي انتظرته كل واحدة منهن كي تبدأ مرحلة جديدة في حياتها، وقد أصبحت نظرتها للواقع أكثر نضجاً ومعرفة مما يؤهلها لأن تكون ضمن فرق البناء والتطور في مجتمعها».

وأضافت: «إننا في عام 2019، أي عام التسامح في دولتنا الغالية والتسامح مفهوم كبير نحتاج إلى تطبيقه في حياتنا لأنه يعكس إنسانيتنا، يعكس القيم التي تلهمنا به. لقد أشرت عند الإعلان عن هذا العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الاحتفال بهذا العام باجتناب ما يعكر قيمنا والتمسك بأخلاقيات الحوار والتعامل المفعم باحترام الآراء التي نختلف معها».