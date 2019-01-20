سعود بن صقر: الارتقاء بالتعليم العالي يعزز مسيرة التنمية الشاملة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الارتقاء بقطاع التعليم العالي في الدولة يعزز من مسيرة التنمية الشاملة، ويساهم في إعداد جيل متعلّم قادر على مواكبة متطلبات التقدم العلمي، والثورة التقنية وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يحقق مستهدفات الأجندة الوطنية.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج 264 طالباً وطالبة في درجتي البكالوريوس والماجستير ضمن الدفعة السابعة من طلبة جامعة بولتون في رأس الخيمة، تزامناً مع احتفالات الجامعة بمرور 10 سنوات على إنشائها في الإمارة، وبحضور أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الطلبة وضيوف الحفل، الذي أقيم في فندق دبل تري المرجان.

وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أهمية الشراكات الأكاديمية مع مختلف المؤسسات التعليمية العالمية، ودورها في تعزيز التبادل العلمي والثقافي، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، الذي يعد ركيزة أساسية في المجتمعات المتقدمة، التي تسعى باستمرار إلى تحسين نظامها التعليمي، وبناء الشراكات الأكاديمية مع أرقى المؤسسات التعليمية العالمية لتستمر في الارتقاء والتطوّر.

وهنأ سموه الخريجين بهذه المناسبة، التي تمثل ثمرة جهد السنوات الماضية، وكللت اليوم بالنجاح والتفوّق، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق طموحاتهم المستقبلية، والمساهمة في الارتقاء بأوطانهم وشعوبهم في مختلف المجالات.

بعدها، وزع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، شهادات التخرج على الخريجين البالغ عددهم 264 خريجاً في تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، والماجستير في التكنولوجيا والمعلومات، والماجستير في إدارة الأعمال.

وأشاد البروفيسور جورج هولمز نائب رئيس جامعة بولتون في المملكة المتحدة، بالدعم والرعاية اللذين تحظى بهما جامعة بولتون في رأس الخيمة من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الأمر الذي ساعدها على تحقيق النجاحات في السنوات الـ10 الماضية، عبر تخريج 1000 طالب في مختلف التخصصات، لينضموا إلى الـ30 ألف طالب أكملوا دراستهم في حرم الجامعة بالمملكة المتحدة.