التجربة القيادية دراسة لطلبة الماجستير بجامعة الفجيرة

المصدر: الشارقة - البيان

طرحت كلية إدارة الأعمال بجامعة الفجيرة دراسة حالة قيادية لطلبة الماجستير حول التجربة المهنية والقيادية الناجحة للدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتضمنت الدراسة الحالة مقدمة عن مسيرة الدكتور راشد الليم القيادية، التي امتدت لأكثر من 20 عاماً عندما اختاره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليشغل منصب مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية وأثبت كفاءة وتميزاً كبيرين أسهما في تحقيق العديد من الإنجازات ، حيث زاد عدد الشركات العاملة في المنطقة من 76 شركة عام 2000 عندما تولى مسؤوليتها ليصبح عام 2014 ما يزيد على 5500 شركة ليتولى منصباً جديدا رئيساً لهيئة كهرباء ومياه الشارقة .