«اتصالات» وجامعة خليفة تدعمان معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب

المصدر: عجمان - وام

تشارك «اتصالات» وجامعة خليفة بالرعاية الماسية للنسخة السابعة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2019 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير المقبل ويوفر منصة دولية تجمع المؤسسات التعليمية والطلبة للتعرف على أحدث التخصصات والتعاون بين مختلف المؤسسات المشاركة.

وثمن ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء في غرفة عجمان الرعاية الماسية من قبل «اتصالات» و«جامعة خليفة»، الأمر الذي يعزز من استدامة المعرض عاماً تلو الآخر ويعكس النجاح الذي تشهده كل نسخ المعرض.

وأثنى على حرص «اتصالات» وجامعة خليفة على رعاية المعرض والمساهمة في نجاح فعاليته بما يضمن المساهمة في تطوير أدوات التعليم ومخرجاته وتكوين رؤى واضحة للطلبة وأولياء الأمور في اختيار المؤسسة التعليمية المناسبة والتخصص المتوافق مع ميول الطلبة ومتطلبات سوق العمل.

من جانبها أكدت إيمان الشامسي مديرة إدارة دعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيسة اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض.. أن المعرض حريص على زيادة تعاونه مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن التعليمي وخاصة وزارة التربية والتعليم لزيادة استفادة طلبة المدارس وأولياء الأمور من فعاليات المعرض وتعريف الكوادر التعليمية بأهم وأحدث الوسائل والأدوات الأكاديمية المبتكرة.

وأشارت إلى جهود الوزارة في مواكبة التطور الأكاديمي واعتماد أفضل المعايير العالمية في القطاع التعليمي وخاصة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع تنمية العنصر البشري على رأس أولوياتها.