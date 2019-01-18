حض سائقي الحافلات المدرسية على القيادة الآمنة

المصدر: أبوظبي - البيان

حضت شرطة أبوظبي سائقي الحافلات المدرسية على القيادة الآمنة، والوقوف في الأماكن المخصصة لصعود ونزول الطلاب، حفاظاً على سلامتهم.

وشددت على أن يكون نزول الطلبة بإشراف مشرفي الحافلات، وعدم الوقوف خلفها، والابتعاد عنها بمسافة آمنة واستخدام إشارة «قف».

وقالت: «إن النقل الآمن للطلاب بالحافلات المدرسية وفق أفضل الممارسات العالمية، يعتبر من أولويات الشرطة، حيث تحرص على تطبيق التدابير الوقائية التي تكفل سلامة الطلبة، ومنحهم الأفضلية من خلال تشغيل إشارة «قف» الجانبية في الحافلات أثناء الصعود والنزول».

ودعت سائقي المركبات إلى تعميق قيم التسامح، والقيادة بإيجابية، وعدم مضايقة حافلات نقل الطلاب أو الاقتراب منها أو تشغيل الإضاءة لإجبار سائقها على تغيير خط سيرها.

وأوضحت، أنه عند فتح إشارة «قف» بالحافلات في الطرق المفردة يجب توقف المركبات التي تسير في كلا الاتجاهين، أما في الطرق المزدوجة، يتم توقف الحافلات التي تسير باتجاه سير المركبة، بمسافة لا تقل عن 5 أمتار بين المركبة ومكان وقوف الحافلة.

غرامة

ووفقاً للقانون يتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بالوقوف في حالة تشغيل إشارة قف بالحافلات، بـ 1000 درهم و10 نقاط مرورية، فيما يتم فرض غرامة مالية على سائقي الحافلات المدرسية غير الملتزمين بفتح «قف» في حالة صعود ونزول الطلاب 500 درهم و6 نقاط مرورية.