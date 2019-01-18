جامعة الشارقة تستعرض في بريطانيا برامجها التعليمية

المصدر: الشارقة - البيان

تستعرض جامعة الشارقة برامجها التعليمية وخبراتها في استخدام التقنيات الحديثة في التدريس، خلال منصة وزارة التربية والتعليم ضمن فعاليات معرض تطبيق التكنولوجيا الحديثة في التعليم تحت شعار «تعلم في الإمارات».

والذي يقام في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري. ويُعد المعرض الحدث الأكبر عالمياً في عرض آخر المستجدات والابتكارات في مجال تكنولوجيا التعليم، ويستضيف أكثر من 35 ألف زائر من جميع أنحاء العالم من شركات ومؤسسات وأفراد. حيث تُقدم جامعة الشارقة كافة المعلومات عن برامجها التدريسية المعتمدة محلياً ودولياً.

وكذلك برامج الماجستير والدكتوراه والتي تُقدم بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، وتسليط الضوء على ما تتميز به الجامعة من بنية تحتية ومختبرات علمية وتخصصات أكاديمية تتواكب مع التغيرات الجديدة في سوق العمل.

وكذلك استعراض التوجهات الاستراتيجية للجامعة والمتمثلة في الاهتمام بالتعليم والتعلم، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس، والبحث العلمي، والاهتمام بالطالب والبيئة التعليمية، والمصادر التعليمية، ومصادر البحث العلمي، وربط مخرجات البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وخاصة فيما يتعلق في الوظائف المستحدثة في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية، والتي دخلت كافة العلوم التطبيقية والهندسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون.